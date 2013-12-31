أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

منظمة حظر السلاح الكيميائي: روسيا لها دور كبير في تدمير السلاح السوري

Google+ Print
منظمة حظر السلاح الكيميائي: روسيا لها دور كبير في تدمير السلاح السوري منظمة حظر السلاح الكيميائي: روسيا لها دور كبير في تدمير السلاح السوري

فريق التفتيش الكيماوى فى سوريا

أعرب المدير العام لمنظمة حظر السلاح الكيميائي احمد اوزيومدجيو عن أمله بأن المساعدات التي قدمتها روسيا ودول اخرى لدمشق لغرض نقل السلاح الكيميائي وتدميره تكون كافية ، بالرغم من امتناع عدة دول غربية تقديم الدعم لهذه العملية.

وقال اوزيومدجيو في حديث لقناة “روسيا اليوم” ان “ السورية طلبت بعض المساعدة، وقدمت روسيا الاتحادية ودول اخرى دعما لوجستيا جديا ومساعدة مالية وبعض المعدات، مساهمة في تنفيذ الخطة”.

وأضاف: “آمل ان تكون هذه المساعدة كافية”، لافتا في نفس الوقت الى ان السلطات السورية مسئولة عن نقل الترسانة الكيميائية وحمايتها داخل الاراضي السورية.

واعتبر انه يتعين “على السلطات السورية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير حماية لمرحلة النقل من الخطة”، مؤكدا انه تم حتى اللحظة الراهنة بلوغ تقدم ملموس في مسألة تدمير السلاح الكيميائي السوري.

وأعلن مدير المنظمة انه يجب على روسيا والولايات المتحدة الاستمرار في لعب دور محوري في عملية تدمير السلاح الكيميائي السوري، اذ ان هذين البلدين يعتبران الممولين الاساسيين ويقدمان بالفعل دعما ملموسا جدا. بالاضافة الى ذلك فإن الجانب الروسي ينفذ كذلك مهام وساطة مستخدما قنواته في الاتصال مع القيادة السورية ، ونحن نقدر عاليا جهوده”.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة