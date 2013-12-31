منظمة حظر السلاح الكيميائي: روسيا لها دور كبير في تدمير السلاح السوري

أعرب المدير العام لمنظمة حظر السلاح الكيميائي احمد اوزيومدجيو عن أمله بأن المساعدات التي قدمتها روسيا ودول اخرى لدمشق لغرض نقل السلاح الكيميائي وتدميره تكون كافية ، بالرغم من امتناع عدة دول غربية تقديم الدعم لهذه العملية.

وقال اوزيومدجيو في حديث لقناة “روسيا اليوم” ان “الحكومة السورية طلبت بعض المساعدة، وقدمت روسيا الاتحادية ودول اخرى دعما لوجستيا جديا ومساعدة مالية وبعض المعدات، مساهمة في تنفيذ الخطة”.

وأضاف: “آمل ان تكون هذه المساعدة كافية”، لافتا في نفس الوقت الى ان السلطات السورية مسئولة عن نقل الترسانة الكيميائية وحمايتها داخل الاراضي السورية.

واعتبر انه يتعين “على السلطات السورية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير حماية لمرحلة النقل من الخطة”، مؤكدا انه تم حتى اللحظة الراهنة بلوغ تقدم ملموس في مسألة تدمير السلاح الكيميائي السوري.

وأعلن مدير المنظمة انه يجب على روسيا والولايات المتحدة الاستمرار في لعب دور محوري في عملية تدمير السلاح الكيميائي السوري، اذ ان هذين البلدين يعتبران الممولين الاساسيين ويقدمان بالفعل دعما ملموسا جدا. بالاضافة الى ذلك فإن الجانب الروسي ينفذ كذلك مهام وساطة مستخدما قنواته في الاتصال مع القيادة السورية ، ونحن نقدر عاليا جهوده”.

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