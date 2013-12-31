الإخوان يخترقون الصفحة الشخصية لنجلة اللواء ناصر العبد ويتوعدونه بالقصاص من أسرته

كتب : أحمد ماجد منذ 36 دقيقة

اخترق عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، منذ قليل، الصفحة الشخصية لنجلة اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، على "فيس بوك"، واضعين عليها علامة "رابعة" وعبارة "لن نسامح ولن ننسى".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من نشر صفحتين تابعتين للتنظيم بالإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي صورا لمدير المباحث مع أبنائه، وأسماء مدارسهم، وعناوينها، في تهديد مباشر له بالاعتداء على أسرته في حال عدم توقفه عن القبض على عناصر التنظيم.

وكانت الصفحتان قد نشرتا الآية القرآنية "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ"، في إشارة واضحة إلى أنهم يريدون معاقبة اللواء العبد بالقصاص من أولاده.

وانهالت التعليقات المليئة بالتهديد من جانب أعضاء التنظيم على الحساب الخاص بنجلة اللواء العبد، عقب اختراقه من قبل الجماعة الإرهابية.