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دورتموند يحذر كلوب: المركز الرابع في البوندزليجا أمر غير مقبول

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دورتموند يحذر كلوب: المركز الرابع في البوندزليجا أمر غير مقبول دورتموند يحذر كلوب: المركز الرابع في البوندزليجا أمر غير مقبول

دورتموند /أ ش أ/ حذرهانز يواخيم فايتسكه الرئيس التنفيذى لنادى بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء المدير الفنى يورجن كلوب أنه فى حالة انهاء الفريق الدورى فى المركز الرابع فإن هذا سوف يكون غير مقبول من قبل الإدارة.

وأنهى دورتموند الدور الأول من الدوري الألماني في المركز الرابع برصيد 32 نقطة متخلفا عن بايرن المتصدر وباير ليفركوزن الوصيف وبروسيا مونشنجلادباج الثالث.

كان دورتموند قد أنهى الموسم الماضى فى المركز الثانى فى البوندزليجا كما وصل للمباراة النهائية لبطولة دورى الأبطال حيث خسر أمام بايرن ميونيخ 1/2 غير أن موجة الإصابات التى ضربت خمسة من عناصره الاساسية الموسم الحالى أثرت بشدة على مسيرته.

وعلى الرغم من تأهل دورتموند لدور الـ16 من دورى الأبطال فى أخر مبارياته فى دور المجموعات غير أن اداء الفريق فى الدورى اتسم بعدم ثبات المستوى وطالبت الإدارة المدير الفنى بتحسين المستوى وترتيب الفريق بعد انتهاء العطلة الشتوية.

وقال فايتسكه "نريد أن نتأهل مباشرة إلى دورى الابطال، وهذا أمر ليس بعيد عن المتناول وبالطبع أنا اتمنى أن نؤدى بشكل أفضل فى النصف الثاني من الموسم".

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