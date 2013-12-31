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ضبط 3 قيادات إخوانية فى حملة أمنية بالمنوفية

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ضبط 3 قيادات إخوانية فى حملة أمنية بالمنوفية ضبط 3 قيادات إخوانية فى حملة أمنية بالمنوفية

ضبط ثلاثة قيادات إخوانية فى حملة بالمنوفية

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالمنوفية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى، من القبض على 3 أشخاص، ومداهمة منازل آخرىن تصادف عدم وجودهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم لتورطهم فى أعمال عنف وتحريض.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من ناصر شعيب و أحمد الاخرس من منزلهما بقرية سرسنا – مركز الشهداء، وصبرى عاشور، بناء على قرار النيابة العامة الصادر بضبطهم واحضارهم، لتورطهم فى أعمال عنف وتحريض على التظاهر والانتماء لجماعة إرهابية.

كما تم مداهمة منازل كل من الدكتور حامد البغدادى، وليد الشيخ، وعبدالقوى عشماوى، ولم يكونوا متواجدين بالمنزل وقت شن الحملة.

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