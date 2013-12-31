محمد سعد ضيف بوسي شلبي علي "النهار".. الليلة

كتب : انتصار حسني الثلاثاء 31-12-2013 16:21

خريطة دسمة أعدتها شبكة "النهار" لجمهورها ليلة رأس السنة ما بين الغناء والطرب والكوميديا وبرامج الفورمات العالمية، حيث تبدأ السهرة من خلال برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد ويستضيف خلاله كوكبة من نجوم الطرب القديم والحديث على مدار 3 ساعات تبدأ من 8 إلى 11 مساء، حيث تجمع الحلقة أجيالا متعاقبة من المطربين بداية من مدحت صالح مروراً بفرقة "وسط البلد"، وصولاً إلى المطرب الشاب أحمد جمال، وبمجرد انتهاء فقرة الغناء تبدأ القناة في بث حلقة خاصة من برنامج "رقص النجوم"، ويعقب هذه الحلقة مفاجأة من العيار الثقيل حيث يطل محمد سعد مع الإعلامية بوسي شلبي في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، يتطرق خلالها إلى تفاصيل وأسرار حياته الشخصية والعملية ورأيه في الأوضاع السياسية.