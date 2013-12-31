لجنة «أموال الإخوان»: تحفظنا على أموال 572 قياديًا بالجماعة

قال المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس لجنة الإعلام في وزارة العدل، إن اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، أصدرت قرارًا بمنع 572 قياديًّا إخوانيًّا من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، فضلًا عن التحفظ على 87 مدرسة تتبع الجماعة.

وأكد «خميس» في بيان صحفي صادر عن وزارة العدل، الثلاثاء، أن«سير العملية التعليمية في المدارس المتحفظ عليها سيستمر دون إلحاق أي أضرار بالطلاب أو بالمدرسين أو بالعملية التعليمية، وأن وزارة التعليم ستقوم بمهمة الإشراف المالي والإداري على تلك المدارس، والتأكد من إنهاء المخالفات التي كانت محل شكوى من الطلاب وأولياء أمورهم».

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تتم مراجعة دورية على كشوف الجمعيات المتحفظ عليها، وأن اللجنة قامت بالفعل برفع اسم 3 جمعيات من تلك الكشوف عقب مراجعة بياناتها، هي «بنك الطعام، وجمعية لمسة أمل، وجمعية جوهرة الحمد»، حيث تأكد للجنة عدم صلة تلك الجمعيات بجماعة الإخوان، كما انتهت اللجنة من فحص العديد من التظلمات الخاصة بتشابه الأسماء، وتمت إفادة الجهات المعنية بالبيانات التفصيلية عن الممنوعين من التصرف لإزالة حالات التشابه، فضلًا عن أن اللجنة تقوم بدراسة 6 تظلمات أخرى جارٍ الفصل فيها.