وزير الاتصالات يقرر تشكيل 8 لجان تنفيذية لمشروع "البرودباند"

أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، قرار بتشكيل لجان تنفيذية لمتابعة تنفيذ مبادرة "البرودباند" فائق السرعة مع 8 وزارات وذلك فى آخر قرارات 2013 بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والوزارات المعنية هم التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضى والرى والموارد المائية والبحث العلمى والتربية والتعليم والشباب والصحة والسكان والرياضة والعدل.

كان المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى، قد أوضح فى وقت سابق، إن المشروع يتكلف نحو 350 مليون جنيه فى مراحله الاسترشادية.

وأشار العلايلى إلى أن الخطة تستهدف نشر الإنترنت بجميع المناطق لتوصيل خدمات فائقة السرعة إلى 2333 موقعا تابعا لجهات حكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ممثلة فى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، 340 مستشفى ومركزا طبيا تابعا لوزارة الصحة، 8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمى، 896 مركز شباب، 27 موقعا لوزارة القوى العاملة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستعتمد على نظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى، ويأمل بألا تتعدى نسبة الإنفاق الحكومى على الخطة نحو15%.

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