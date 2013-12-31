ميتسوبيشى تستورد 6 آلاف و342 سيارة بقيمة 393 مليون

استطاعت ماركة "ميتسوبيشى" اليابانية من خلال وكيلها محليا "دايموند موتورز الملا والخرافى" أن تحصد المركز الثانى لقائمة السيارات الأكثر استيرادا بمصر والتى تصدر عن تقرير الجمارك، حيث تم استيراد حوالى 6 آلاف و342 سيارة، كان ذلك بقيمة قدرتها الجمارك بحوالى 393 مليون و53 ألف 729 جنيها.

تم دفع رسوما جمركية عنها قدرت بنحو 157 مليون و329 ألف و742 جنيها، وضريبة مبيعات قدرت بحوالى 82 مليون و639 ألف و82 جنيها، كان ذلك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013.

لمزيد من أخبار الاقتصاد..

>وزير الصناعة: توقيع بروتوكولات تعاون لاستكمال ترفيق 5 مناطق صناعية

"الإحصاء": 4.5 مليون سيارة تستهلك البنزين بمصر.. و1.5 مليون سولار

سفر محمد السويدى إلى لندن يؤجل الإعلان عن بنك الأمل لتشغيل الشباب

حماية المنافسة: تعديل شروط الشركة المنظمة لماراثون الأقصر

الدين الخارجى للصين 823 مليار دولار نهاية سبتمبر

اقرأ أيضاً..

>"بصيرة": "السيسى" أفضل شخصية سياسية مصرية لعام 2013.. ووزير الداخلية أفضل وزير بنسبة 11%.. واعتبار تفجيرات الدقهلية أسوأ حدث بنسبة 39%.. و"الوفد" أفضل حزب سياسى بنسبة ضئيلة 4%

كريم عبد السلام يكتب: الاستعمار هو الاستعمار

بالفيديو.. إغماء عامل بشركة سيمو للورق خلال وقفتهم أمام “الوزراء”

بالصور.. نشطاء يتداولون آخر طرق الدعاية للفرق المشاركة فى كأس العالم 2014

بالفيديو.. "ديلى ميل" تبرز مشوار صلاح مع المقاولون وتتجاهل بازل