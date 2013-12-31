بالصور.. لأول مرة اسم الرئيس عدلى منصور على لوحة رخامية فى مستشفى بنى سويف العام

قام المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف بوضع لوحة رخامية على مبنى مستشفى بنى سويف العام عليها اسم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت خلال وضع حجر الاساس لتطوير المستشفى ب100 مليون جنيه على حساب الهئية الهندسية للقوات المسلحة وانشاء اقسام جديدة بالمستشفى.

وكان المحافظ قد امر محمد كامل مدير العلاقات العامة بالمحافظة بتجهيز اللوحة الرخامية مكتوب عليها اسم رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية ورئيس الهئية الهندسية فى خلا ل 24 ساعة ووضعها على المستشفى العام اثناء استقبال المحافظة منذ 72 ساعة اللواء طاهر عبداللة رئيس الهئية الهندسية للقوات المسلحة بصحبة 4 وزراء هم ابراهيم محلب وزير الاسكان والدكتور محمد مختار وزير الاوقاف واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واشرف العربى وزير التخطيط وقال المحافظ اثناء وضع حجر الاساس لترميم مستشفى بنى سويف العام ان هذه المستشفى هى الوحيدة بالمحافظة التى تخدم 3 ملايين مواطن وان الهئية الهندسية بالقوات المسلحة مساهمة منها تقوم باجراء اصلاحات وترميمات عاجلة فى المبنى عن طريق مهندسيها وان هناك وعدا بانهاء الاعمال خلال 18 شهرا وان اعمال الترميمات بالمستشفى لن يؤدى لايقاف العمل بها وانما سيتم نقل الجناح الخاص بعنابر المرضى الى جناح اخر الى ان يتم ترميمه وبعدها ينقل الجناح الاخر الى المكان الجديد وان الهئية الهندسية وعدت بانشاء قسم جديد لجراحة المخ والاعصاب بها.