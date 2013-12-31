أكاديمية البحث العلمي توافق على تمويل الحملة القومية للقمح بـ 300 ألف جنيه

صرح الدكتور محمود صقر القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأن المجلس برئاسة الدكتور رمزي استنيو وزير البحث العلمي وافق على زيادة تمويل الحملة القومية للقمح من 7ر2 مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه .

وأكد صقر – فى تصريح له اليوم – أن الحملة القومية للقمح الممولة من الأكاديمية لعبت دورا رئيسيا في زيادة إنتاج مصر من هذا المحصول الاستراتيجي ، وذلك نتيجة لارتفاع مستوى إنتاج القمح محليا .

وأضاف أنه طبقا لبيان مجلس القمح الأمريكي انخفضت واردات مصر من القمح من 7ر10 مليون طن خلال العام 2011 /2012 إلى 10 ملايين طن خلال العام 2012 /2013 رغم زيادة الاستهلاك الناتج عن الزيادة السكانية السنوية ، وقد وفر هذا ما يقارب 200 مليون دولار للخزانة المصرية .

وأشار صقر إلى أن الحملة القومية للقمح قامت بإنشاء أكبر عدد من حقول القمح الإرشادية (2017 حقلا) في تاريخ حملة القمح أو أي محصول آخر ، وتوسعت في تقديم الخدمات الإرشادية لمزارعي القمح عن كيفية تحويل تبن القمح إلى علائق عالية القيمة الغذائية .

وأكد أن الأكاديمية تبنت مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم تكنولوجيا جديدة لزيادة القدرة التخزينية للقمح بتكلفة تقل كثيرا عن بناء الصوامع التقليدية ، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على مبادرة تخزين القمح بتكنولوجيا خارجية وتبني مفهوم الهندسة العكسية لإنتاج تلك الوحدات في مصر .

أ ش أ