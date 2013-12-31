المنيا تستقبل العام الجديد بـ 20 مليون جنية لدعم الاستثمار‎

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن اعتماد وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية لمبلغ 19 مليون و920 ألف جنية لاستكمال أعمال المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل تشمل ( شبكات المياه- الكهرباء- الطرق) في إطار دعم الاستثمار بالمحافظة .

وقال المحافظ :”إن دعم الاستثمارات و تنفيذ مشروعات تهدف للتنمية الصناعية المتكاملة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ورفع معدلات النمو داخل المحافظة من أهم الأولويات فى الفترة الحالية”.

وأشار اللواء صلاح الدين زيادة إلى أنه جارى دراسات العديد من الملفات الخاصة بمشروعات كثيفة العمالة لاتخاذ الإجراءات النهائية للموافقة عليه والتي سيكون لها مردود إيجابي على الاستثمار بالمحافظة.

ومن جانبه قال أحمد فؤاد المشرف على المنطقة الصناعية :”إن المبالغ المعتمدة تأتى استكمالاً للدعم المقدم للمنطقة الصناعية منذ العام الماضى إذ سبق دعم المرافق بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمبلغ 58.5 مليون جنية ليصل إجمال المبالغ المنصرفة على المرافق بالمنطقة لما يقرب من 78.4 مليون جنية”.