شمس تسجن محامي أحلام!

رفعت الفنانة شمس دعوة قضائية منذ فترة ضد أحد مغردي توتير، والذي كان يحمل اسم "محامي أحلام"، واليوم تم الإعلان عن النتيجة، فقد تلقينا من مكتب الفنانة شمس صور الحكم والقضية المرفوعة، وصور المدعو "محامي الملكة أحلام" مع أحلام في عدد من المهرجانات والبرامج وخبراً يقول:

بشكر خاص جداً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وقراراته التي أنصفت بها شرف وكرامة المرأة في دولة القانون "المملكة العربية السعودية" السباقة في إصدار القوانين للجرائم والإلكترونية، أكدت الفنانة "شمس" امتنانها للقضاء السعودي النزيه بإصدار الحكم على المدعو نايف عبدالله سعيد اليوسف صاحب الاسم المستعار "محامي أحلام" في الموقع الاجتماعي "تويتر"، والذي كان يمثل أحلام في عدد من المحافل الفنية ويتحدث باسمها، بجلده 80 جلدة وسجنه مدة ثلاثة أشهر، بسبب التشهير والقذف بي من خلال "تويتر" بعد أن اعترف أمام القضاء السعودي في المحكمة الجزائية بالرياض"، وأضافت: "هذه أول مرة يتم بها الحكم والبت في محكمة سعودية بقضية بسبب الجرائم الإلكترونية والتي أوصى بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من خلال المرسومات الملكية التي أصدرها، وهذا ما جعلني أذهب فقط إلى المحاكم السعودية لإنصافي بشرفي وكرامتي بعد أن تم التشكيك بنسبي والتحريض على قتلي واتهامي بالزنى من خلال مواقع التواصل الاجتماعية، وهذه ظاهرة تحدث للمرة الأولى لفنانة خليجية تحصل على هذا الحكم المنصف".

كما أكدت "شمس" أنها ستتابع من خلال القضاء السعودي محاكمة ثلاث مغردين تابعين لـ"أحلام" كانوا قد أطلقوا أيضاً بعض العبارات التشهيرية المسيئة وهم من السعودية والإمارات، حيث تقول: "لن تستطيع أحلام أن تستمر في تلميحاتها بالسيطرة على القضاء السعودي من خلال بعض التصريحات "المبطنة" التي تطلقها عبر حسابها في "تويتر" لأنه قضاء نزيه، وسينصفني كما أنصفني مع الجاني الأول الذي يدعى "محامي الملكة أحلام" لأنني "مجني عليها" من قبلهم ولن أسكت عن حقي القانوني كامرأة في المحاكم السعودية تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود"، وأضافت: "لقد قامت أحلام بتسريب وقائع الجلسة على تويتر عندما لمحت بالسيطرة على القضاء السعودي قائلة: (على فكرة نبي البطاقة الشخصية هذا إذا في أصلاً ههههههاااااي اسفه بس مو قادره.. تذكرون لما قلت لكم وش الفرق بين العصفور والصقر ههههااىى)، وغيرها من التغريدات".

هذا وكانت الفنانة "شمس" قد رفعت دعوى قضائية قام بالحكم فيها القاضي د. ناصر بن سعود السلامة بعد أن تم إسنادها اليه رئيس المحكمة الجزائية بالرياض، على المدعو نايف عبيد الله سعيد اليوسف -25 سنة- سعودي الجنسية المقيم بمدينة الرياض بالسعودية، والذي تم القبض عليه عن طريق مركز شرطة الملز بعد تقديم الشكوى من قبل المحامي وكيل "شمس"، الذي أفاد أن المتهم المدعو في حسابة "محامي الملكة أحلام" قام باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك" بالإساءة لموكلته وذلك بقذفها واتهامها بالعهر والتشهير مفربكاً صوراً طبيعية وجعلها صوراً مخلة بالآداب، وكذلك قيامه قيامة بتحريض أحد القبائل لقتل موكلته "شمس" والسب والشتم والقذف، وكان المتهم يصرح باسمه نايف اليوسف مستخدماً اليوزر (naif1409) حيث نعتها بعدد من التغريدات المسيئة (التي لا يمكن التلفظ بها) على لسانه لصالح الفنانة "أحلام" التي ذكرها في أكثر من تغريدة، والذي اعترف أمام هيئة المحكمة السعودية بأنها صادرة منه شخصياً من خلال حسابه الالكتروني، وعليه حكمت المحكمة بالحق الخاص على النحو الآتي: "حكمت على المدعو عليه نايف بن عبيد الله اليوسف ثمانين جلدة حد القذف أمام ملأ من الناس وذلك لقذفه على المدعي "شمس" بالزنا وعدم إقامة البينة على الزنا، الى جانب حصورها على "صـك" البراءة من جميع التهم المسوبة إليها".

كذلك حكمت المحكمة بالحق العام الذي نص على حبس المتهم نفسه ثلاثة أشهر، وتغريمه عشرة آلاف ريـال سعودي تذهب لخزينة الدولة في السعودية، وهو ما أكده وكيل الشاكية "شمس" المحامي حسين بن طلال العصفور قائلاً: "أكن للقضاء السعودي كل معاني الإحترام والتقدير على الحكم الذي صدر بانصاف موكلتي الفنانة "شمس" وهو بمثابة رد جزئي من مجموع الأضرار النفسية والأدبية والمادية التي لحقت بها، وهو بمثابة رادع مهم لكل من يفكر في الإساءة لموكلتي أو غيرها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي كتويتر أو الفيس بوك أو الإنستغرام"، مضيفاً أنه استأنف الحكم بهدف التعويض والتشديد على العقوبة أيضاً لأن القذف يعدّ محرماً وهو من الكبائر، وقد أوجب الله تعالى على القاذف عقوباك غليظة في الدنيا والآخرة، وقال تعالى: "إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون"، وكان ما قام به المتهم من تغريدات تضمنت عبارات وألفاظ تسيء إلى الشاكية وتحقر من شأنها، واستنزل تلك الأحكام الشرعية على أفعال وأقوال المتهم الذي أقر بها صراحة بأنه قام عبر رسائل تقنيات المعلومات بكتابة هذه التغريدات بقصد إلحاق الضرر بالشاكية.