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"مقالب" الرفاعي بخلطة سعودية مصرية

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"مقالب" الرفاعي بخلطة سعودية مصرية "مقالب" الرفاعي بخلطة سعودية مصرية

يستعد الفنان خالد الرفاعي لبدء تصوير برنامج مقالب كوميدي جديد من تقديمه وتمثيله وإنتاجه بطريقة المنتج المنفذ، في قالب وخلطة سعودية مصرية.
وأكد الرفاعي أنه عاد منذ أيام من ، حيث زار عدداً من المواقع التي سيتم تصوير البرنامج فيها بالقاهرة والإسكندرية، موضحاً أن البرنامج عبارة عن مقالب كوميدية خفيفة، ويتم تصوير حلقاته بين ومصر.
وأشار إلى أن التصوير سيبدأ قريباً، مبيناً أن البرنامج يحمل العديد من الأفكار الكوميدية الجديدة، ولفت إلى أنه لم يتعاقد بعد مع أي قناة فضائية لعرض البرنامج، مؤكداً أنه بصدد المشاركة في عمل مسرحي وآخر درامي سعودي خلال الفترة المقبلة.

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سيدتي

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