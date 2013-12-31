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10 سنين حماقي على ستاد القاهرة

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10 سنين حماقي على ستاد القاهرة 10 سنين حماقي على ستاد القاهرة

بعد فترة طويلة من التحضيرات، أقام الفنان محمد حماقي حفله الكبير للاحتفال بمرور 10 سنوات على دخوله الفن. وهو الحفل الذي أقيم في الصالة المغطاة باستاد القاهرة وحضره الآلاف من عشاق وجمهور محمد حماقي. رقم 10 كان هو الرقم الأهم في الحفل. فمع مرور 10 سنوات على نجاح حماقي كان عدد الحضور 10 آلاف متفرج. حرص حماقي خلال الحفل على توجيه الشكر لكل من ساندوه طوال مشواره الفني وكل من ساهم في وصوله للنجاح، إضافة إلى من عاونه في تقديم واحدة من أكثر الحفلات إبهاراً في الفترة الأخيرة.
شارك في الحفل 6 راقصات محترفات من رومانيا قدمن عروض رقصات احترافية، إلى جانب غناء حماقي الذي تألق في تقديم العديد من الأغاني التي قدمها على مدار مشواره الفني.
لم ينسَ حماقي خلال الحفل أن يودع "drumer" فرقته الموسيقية فكري صلاح الذي توفي وأهداه أغنية "وافتكرت". وتمّ عرض لقطات حيّة له من حفلات سابقة شارك فيها فكري. ووجّه حماقي الشكر لكل فرد من أفراد فرقته كل باسمه. ما جعل الحفل من أقوى الحفلات التي أقيمت مؤخراً في . وقد استعان حماقي بفريق إنجليزي شارك في تنظيم حفلات لنجم البوب مايكل جاكسون إضافة إلى فريق عمل منظم الحفلات وليد منصور. حرص حماقي أيضاً خلال الحفل على شكر جمهوره. كما قام بتغيير ملابسه عدة مرات وظهر في بداية الحفل بالملابس التي ارتداها في أول كليب له.

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