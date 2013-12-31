أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"ستار أكاديمي":زينب وسكينة في دائرة الخطر

Google+ Print
"ستار أكاديمي":زينب وسكينة في دائرة الخطر "ستار أكاديمي":زينب وسكينة في دائرة الخطر

الطالبتان المغربيّتان سكينة وزينب ستقفان وجهاً لوجه في المنافسة ما قبل النهائيّة من "ستار أكاديمي" هذا الخميس.
ختام البرايم الخامس عشر سيقرّر مصير إحدى الطالبتين، بالمغادرة أو العودة لتمثيل بلدهما المغرب، في المنافسة النهائيّة على اللقب مع الطالب اللبناني جان، والمصري محمود.
بانتظار إعلان نتيجة الفائزة بأعلى نسبة من تصويت الجمهور، جمهور ومحبّي زينب وسكينة، أجواء العيد تستمرّ في البرايم ما قبل الأخير، في البرايم الخاص بعيد رأس السنة.
فمن النجمة أو النجم الذي سيحلّ ضيفاً ويحتفل بالعيد مع جمهور "ستار أكاديمي"؟

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي