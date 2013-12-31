"ستار أكاديمي":زينب وسكينة في دائرة الخطر

الطالبتان المغربيّتان سكينة وزينب ستقفان وجهاً لوجه في المنافسة ما قبل النهائيّة من "ستار أكاديمي" هذا الخميس.

ختام البرايم الخامس عشر سيقرّر مصير إحدى الطالبتين، بالمغادرة أو العودة لتمثيل بلدهما المغرب، في المنافسة النهائيّة على اللقب مع الطالب اللبناني جان، والمصري محمود.

بانتظار إعلان نتيجة الفائزة بأعلى نسبة من تصويت الجمهور، جمهور ومحبّي زينب وسكينة، أجواء العيد تستمرّ في البرايم ما قبل الأخير، في البرايم الخاص بعيد رأس السنة.

فمن النجمة أو النجم الذي سيحلّ ضيفاً ويحتفل بالعيد مع جمهور "ستار أكاديمي"؟

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"