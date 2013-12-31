عام 2013: عام الانفصال والطلاق للنجوم الأتراك

لا تكلل دائماً العلاقات العاطفية الطويلة بالزواج، حيث تسمح للخلافات بالبروز والتفاقم ما يهدّد استمرار العلاقة فترة طويلة وتطوّرها إلى علاقة رسمية، وهذا ما حصل بين المشاهير الأتراك الذين نعرض علاقاتهم التي فشلت بالوصول للزواج في الجردة الفنية التركية للعام2013، التي كنا بدأناها في العدد الفائت مع أبرز أحداث العام الفنية التركية ونستكملها في هذا العدد مع زيجات المشاهير وطلاقهم وولاداتهم...

كيفانش تاتليتوغ وأزرا أكين ينفصلان بعد 12 عاماً

بعد قصة حب طويلة وحقيقية بدأت في مطلع عام 2002 خلال ممارستهما عرض الأزياء، اتخذت ملكة جمال الكون والممثلة التركية أزرا أكين الشهيرة بأيلول قرار انفصالها الثالث والنهائي عن حبيبها الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند في منتصف عام 2013، لتمسكه بحريته واستقلاليته ورفضه الزواج وتكوين أسرة.

وانفصل مهند بعد أسابيع قليلة عن حبيبته الجديدة عارضة الأزياء الفرنسية السمراء يوجين فلورنسا ربما جراء اختلاف ثقافتيهما وبيئتيهما فلم يستمر التفاهم بينهما طويلاً.

حبيب مريم أوزيرلي يخذلها

وتكررت القصة ثانية لكن بشكل آخر، فبعد حب دام عامين تقريباً بين الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام التي مرت بحالات نفسية مضطربة بين مد وجزر عاطفي جراء اغترابها عن عائلتها المقيمة في ألمانيا، ورجل الأعمال التركي المطلّق جان أتيش، انفصلت عنه نهائياً بعد رفضه جنينها غير الشرعي منه وإصراره على إجهاضه قبل تبيّن جنس المولود الأنثى.

طلاق بيلين كاراهان وأردنش بكير

تفاجأ الوسط الفني بخبر طلاق الممثلة الشابة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم من زوجها أردنش بكير أوغلو الذي يعمل مدرب رياضة وتزوجته في عام2011، بعد طلبها الطلاق منه رسمياً. فحكم لها به من أول جلسة في المحكمة.

طلاق وحيدة بيرتشين وألتان جوردوم

كذلك تمّ الطلاق رسمياً بعد زواج طويل أثمر عن ابنة وحيدة شابة (إليزا) بين الممثلة وحيدة بيرتشين الشهيرة بزهرة أم فريحة وزوجها الممثل ألتان جوردوم بعد شفائها من سرطان الثدي، وتشاء الأقدار أن يصاب طليقها بعد أشهر من انفصالهما بسرطان الجلد ومن المتوقع خضوعه للعلاج الكيميائي والإشعاعي للقضاء على الخلايا السرطانية.

فرح زينب عبدالله تنفصل عن حبيبها

انفصلت الممثلة التركية العراقية الأصل فرح زينب عبدالله الشهيرة بإيلين عن حبيبها الممثل الكوميدي أسر ينيلير بعد علاقة حب دامت لعامين قبل أسابيع قليلة. وقبل اكتمال شهر على انفصالهما شوهدت مع حبيبها الجديد في ناد ليلي سهرا فيه لساعات الصباح الأولى.

بيغوم بيرغورين تخفي خبر انفصالها

لكن الممثلة بيغوم بيرغورين الشهيرة بقمر كانت الأبرع في إخفاء انفصالها العاطفي عن حبيبها الممثل سارب ليفيندولو خمسة أشهر كاملة حيث انفصلا منذ شهر يونيو (حزيران) من عام 2013، بعد حب طويل استمر خمس سنوات كاملة لكنهما أعلنا عنه في بداية شهر ديسمبر.

دنيز شاكر تنفصل عن إبراهيم تشليكول

وبعد ظنّ الجميع أن الممثلة التركية دنيز شاكر الشهيرة بفتون تعدّ لزواجها السريع من إبراهيم تشليكول بطل مسلسلها الأخير «عفت» ومسلسله الجديد «الرحمة»، في صيف 2013 المنصرم، أعلنت بمفردها انفصالها عنه متهمة إياه بخيانتها مع فتاة أخرى. وبدأت في الخروج مع شاب لأسابيع ثم بدأت في شهر ديسمبر 2013 بالخروج والتواجد مع شاب مختلف، ما يشير إلى بحثها عن حب حقيقي يعوضها عن حبها المفقود.

ميلتم جومبول تنفصل عن زوجها

وكذلك انفصلت رسمياً الممثلة التركية ميلتم جومبول (43 عاماً) الشهيرة بالسلطانة فاطمة في الموسم الرابع من «حريم السلطان» عن زوجها رجل السياحة علي جان أوزباش الذي يصغرها بـ14 عاماً بعد أقل من عام واحد من الزواج الذي لم يستمر سوى لأشهر قليلة، وكان انفصالاً سريعاً وغير متوقع منهما على الإطلاق جراء نجاحهما بإبعاد حياتهما الخاصة عن الإعلام.

نورجول يشلشاي تنفصل عن حبيبها

ولسبب مجهول انفصلت الممثلة التركية نورجول يشلشاي الشهيرة بياسمين عن حبيبها المخرج السينمائي والتلفزيوني تولجا كاراشيليك بعد حب دام عامين، وحتى لا تمر بلحظة ضعف فتعود له، تخلت عن جواره السكني بشراء منزل جديد لها حتى تبعد عنه نهائياً.

طلاق جيداء دوفنجي وحب جديد

الممثلة جيداء دوفنجي في «نساء حائرات» التي انفصلت رسمياً عن زوجها رجل الأعمال آنجين أكجون بعد خمس سنوات زواج أثمر طفلة واحدة. تعيش حالياً قصة حب جديدة مع راقص الباليه جان تونالي.

تابعوا غداً في "ٍسيدتي نت":

الزيجات السريعة مفاجأة الوسط الفنّي التركي في الـ2013

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