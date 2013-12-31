أين سيغني النجوم العرب ليلة رأس السنة؟

بعد فوزها بإكسبو 2020، يبدو أنّ دبي قد ربحت هذا العام أبرز نجوم لبنان لإحياء سهرات ليلة رأس السنة واستقبال عام 2014، إذ يجتمع فوق ترابها العديد من نجوم الصف الأول اللبنانيين، أبرزهم السوبر ستار راغب علامة وزميلته نجوى كرم.

فبعد أن تعوّدنا على الفنان راغب علامة يستقبل العام الجديد في بلده لبنان، على مدار السبع سنوات الماضية، اختار راغب دبي هذا العام ، إلى جانب مايا دياب لاستقبال العام الجديد، إذ أعلنت شركة Color mix، بالتعاون مع شركة Backstage عن حفلة ستقام في فندق Conrad في مدينة دبي، ليلة رأس السنة.

كذلك اختارت نجوى كرم هذا العام دبي مكاناً للاحتفال برأس السنة، بصحبة فارس كرم، في فندق "غراند حبتور"، بعد أن سبق لكرم مشاركة نجوى في إحدى الحفلات، بمناسبة عيد الأم، في فندق "أتلانتس".

ويجتمع ماجد المهندس وإليسا في فندق "الريتز كارلتون"، في حفلة هي الثانية لهما في دبي، خلال السنتين الماضيتين.

الحفلة الأقوى لعاصي وهيفا

وقبل حدوث أيّ انفجار في بيروت، كان النجوم بأغلبيتهم قد جهّزوا أنفسهم للسفر وإحياء الحفلات خارج لبنان، إلا البعض من الذين أحبّوا بيروت بكلّ طقوسها، كعاصي الحلاني وهيفا وهبي، اللذين كان اتفاقهما على إحياء المناسبة في بيروت، وفق ما أكده المساعد الشخصي للفنان عاصي الحلاني السيد "مايك بنوت" خلال اتصال مع "سيدتي نت".

وأوضح أنّ: "كلّ شيء بقي على حاله، والحفلة تسير بشكل جيد والحجوزات ممتازة ، وعاصي قام بالتدريبات اللازمة خلال اليومين الماضيين استعداداً للحفل الذي سيحييه عشية رأس السنة".

وعن انسحاب المونولوج باسم فغالي، قال: "باسم انسحب بصفته الشخصية، ولا علاقة لانسحابه بعاصي وهيفا".

أما عن أسعار البطاقات، فعلم أنها تبدأ بـ190 دولاراً (من دون عشاء) لتصل إلى حدود 700 دولار (تتضمّن العشاء...).

في المقابل، نشرت هيفا على إنستغرام صورة من البروفات التي تجريها لتكون جاهزة للغناء ليلة رأس السنة، حيث ستشارك عاصي الحفل.

كاظم ووائل معاً

وبعد أن استقبل كاظم الساهر السنة الجديدة برفقة نجوى كرم، بداية العام الماضي، اختار كاظم، الذي يقيم حالياً في لبنان لتصوير حلقات برنامج "the voice"، استقبال عام 2014 في بيروت، وتحديداً في فندق "فينيسيا"، إلى جانب النجم وائل كفوري.

وفي الأردن، بعد أن كان مصير الحفلات مجهولاً في العام الفائت، يبدو أنّه بات معروفاً خلال هذا العام، إذ اتجهت بوصلته ناحية النجمة نانسي عجرم، التي ستحيي سهرة في فندق Intercontinental، فيما تكون نجمة فندق le royalسيرين عبد النور، إلى جانب المغني حاتم العراقي، حيث يستقبلان العام الجديد.

أمّا نوال الزغبي فقرّرت التوجّه نحو العراق لاستقبال سنة 2014، وتحديداً في منطقة أربيل، التي تشهد نشاطاً سياحياً في الفترة الأخيرة، فيما ميريام فارس تسقبل العام الجديد في المغرب، في سهرة تقدّمها في فندق "مازاغان" في مدينة الدار البيضاء.

كارول وشيرين لن تغنيا

إضافة إلى ما تقدّم، ثمّة فنانون لم يكترثوا لإحياء حفلات رأس السنة هذه المرة، لا سيما كارول سماحة وشيرين عبد الوهاب، اللتين لم تجريا أيّ اتفاق، من دون أن توضحا أسباب ذلك، بالرغم من احتمال أن تكون كارول منشغلة بعرض "السيدة"، وشيرين بتصوير برنامج "the voice" وتحضيرها لإطلاق ألبومها الجديد مع مطلع 2014.

إذاً، هذه هو جدول الحفلات في العالم العربيّ، مع استمرار غياب سوريا للمرّة الرابعة عن إحياء أيّ حفلة، ومصر أيضاً، التي لم يلاحظ أنها ستشهد إقبالاً على حفلات نجوم الصف الأول، فيما يبقى الأمل في أن نعود ونشهد زخماً في الحفلات، وأن يضجّ العالم العربي من جديد بالفنّ والساهرين.

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