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"حجي": إقرار الدستور يعيد بناء مصر ويخرجها من الأزمات

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"حجي": إقرار الدستور يعيد بناء مصر ويخرجها من الأزمات "حجي": إقرار الدستور يعيد بناء مصر ويخرجها من الأزمات

كتب : مروة مرسي الثلاثاء 31-12-2013 15:17

قال عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، إن للمواطن المصري مطلق الحرية، في التصويت بـ"نعم" أو "لا" في الاستفتاء على الدستور، لافتًا إلى أنه يتمنى إقرار الدستور الجديد؛ لإعادة بناء والخروج من الأزمات والصراعات السياسية، التي تعصف بالبلاد الآن.

أضاف حجي، خلال لقاءه في "الكابينة"، أحد الأماكن الثقافية والفنية بالإسكندرية، الذي أداره الشاعر عبدالرحمن يوسف، أن الحرب على الإرهاب، يجب أن تبدأ بمحاربة الأفكار المتطرفة، لكي يتحسن الوضع العام.

وتابع، أن التخريب المنظم الذي قام به نظام "مبارك" في الجامعات المصرية، للقضاء على أي مصدر يزعزع النظام، دمر المجتمع إلى حد كبير، لافتًا إلى أن الحل يجب أن يكون في إصلاح التعليم والبحث العلمي، وليس في الصراع السياسي.

وقال حجي، إنه فور توليه منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، وضع أمامه ثلاثة ملفات للبدء في حلها، وهم: ملفات تطوير التعليم، والبحث العلمي، وأزمة المياه.

عن أزمة المياه، أوضح، أن نقص المياه والمساحة المزروعة في مصر من أهم المشكلات، والتي لا تنفصل عن أزمة الغذاء في مصر، منوهًا إلى أن هناك 800 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية في مصر، منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن. وأشار، إلى أن مشكلة نقص المياه تظهر في مصر عام 2008، وأن سد النهضة الأثيوبي سيؤثر على حصة مصر في مياه النيل.

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