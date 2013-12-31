عضو بلجنة الـ50: الدستور منح الفلاح حق الحصول على المعاش والتأمين الصحي

كتب : نظيمة البحراوي منذ 40 دقيقة

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن عمل اللجنة استند إلى مبدأ التوافق، مع إدراج كل حقوق الطفل والنشء والشباب والمرأة في مواد لمنع التمييز، خاصة ضد المرأة، مشددًا على الانحياز في تمثيل المجالس النيابية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، والتزام الدولة تجاة المسنيين وذوى الاعاقة.

وتابع، خلال ندوة "إعرف دستورك"، التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات بمركز النيل للإعلام، بحضور الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية، تم الاحتفاظ بمواد الهوية، في حين حفظت المادة 3 للأقباط حقهم في الاحتكام لشرائعهم، وأعطى الدستور للفلاحين الحق في المعاش، مع التزام الدولة بتنمية الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بسعر مناسب، وشراء المحاصيل بسعر يحقق ربح له، وأيضًا التزام الدولة بتوفير التأمين الصحي الشامل لكل المصريين من كل الأمراض.

وأضاف عبدالقوي، أن الدستور تضمن التزام الدولة بمجانية التعليم ورفع نسبة الإنفاق عليه إلى 4%، والاهتمام بالتعليم الفني والعمل على استقلالية الجامعات، وإنفاق 1% على البحث العلمي، فضلًا عن أن المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع، هي مادة انتقالية لمدة 8 سنوات، ورئيس الجمهورية يستطيع إقالة وزير الدفاع إذا أقال الحكومة بموافقة مجلس الشعب.

تابع، الدستور قابل للتعديل، ورئيس الجمهورية هو الذي سيحدد النظام الانتخابي والانتخابات القادمة، سواء كانت رئاسية أو برلمانية.