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"الببلاوي": من حق المصريين أن يعيشوا حياة أفضل.. والوضع الأمني مرضي

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"الببلاوي": من حق المصريين أن يعيشوا حياة أفضل.. والوضع الأمني مرضي "الببلاوي": من حق المصريين أن يعيشوا حياة أفضل.. والوضع الأمني مرضي

كتب : الوطن منذ 28 دقيقة

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن تواجه العديد من المشاكل وتضع أولويات في التعامل مع المشكلات، وأن المشكلة الأمنية أولى المشكلات، مشيرًا إلى أنه كان هناك احتلال لميداني "رابعة" و"النهضة".

وأضاف الببلاوي، أنه من حق المصريين أن يعيشوا حياة أفضل، وأن الحكومة لا يمكن أن تتخذ قرارًا إذا لم يكن يريح المصريين.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه بعد مرور 5 شهور على عمل الحكومة فإن الوضع الأمني مرضي، إلا أن هناك مشاكل، ولكن يوجد فرق بين وضع الأمن قبل تولي الحكومة والآن؛ فالدولة استطاعت فرض سيطرتها على الأوضاع، ورجال الداخلية بذلوا مجهودًا كبيرًا وقدموا التضحيات.

ودعا "الببلاوي" المواطنين إلى النزول والتصويت في الاستفتاء على الدستور بكثافة، وأنه لا يوجد ما يمنع المواطن من النزول.

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