وزير الكهرباء: بدء إجراءات تنفيذ مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاصة في 2014

كتب : محمد مجدي منذ 22 دقيقة

أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أن عام 2014 سيشهد بداية التعاون مع القطاع الخاص عبر بدء إجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من طاقتيّ الشمس والرياح بإجمالي قدرات تبلغ 1170 ميجاوات.

وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحات صحفية، أن شهر يناير سيشهد فتح مظاريف العروض المقدمة من القائمة المختصرة المكونة من «7 كونسيرتيوم»، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام BOO بمنطقة خليج السويس.

وواصل «إمام» قائلاً: «كما يشهد مطلع هذا العام إعلان القائمة المختصرة للشركات المؤهلة لمشروع إنشاء 10 محطات من الخلايا الفوتوفلطية قدرة الواحدة 20 ميجاوات بنظام BOO بمنطقة كوم أمبو بقدرة إجمالية 200 ميجاوات، حيث سبق وأن تقدم لذلك المشروع عدد 35 شركة متخصصة في هذا المجال».

وتابع «سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة للبدء في تنفيذ مشروع 6 مزارع رياح قدرة الواحدة 100 ميجاوات بنظام حق الانتفاع IPP، وبإجمالي قدرات تبلغ 600 ميجاوات على الأراضي التي خصصتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مثل هذه المشروعات عليها طبقًا لاتفاقية حق استخدام الأرض مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويًا».

واختتم وزير الكهرباء تصريحاته قائلاً: «سيشهد عام 2014 بدء الإنشاءات الخاصة بمشروع مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات من خلال إحدى شركات القطاع الخاص الإيطالية لتغذية مصانعها والتي تم توقيع عقديّ استخدام والارتباط بالشبكة الكهربائية القومية لها، وذلك بعد أن تم توقيع عقد استغلال الأرض اللازمة للمشروع، كذلك الاتفاق مع الشركة الالتزام بكود الرياح المقر من قِبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء».