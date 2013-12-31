فيديو .. رودجرز يرد على مورينيو: سواريز ليس ممثلا بل صيدا سهلا

رد برندن رودجرز المدير الفني لليفربول على تصريحات جوزيه مورينيو التي طالب فيها بمعاقبة لويس سواريز بحجة التمثيل للحصول على ركلات جزاء.

وكان سواريز قد طالب بالحصول على ركلتي جزاء خلال مباراة ليفربول وتشيلسي التي انتهت بفوز الزرق 2-1، ولكن مورينيو وصف سقوطه بـ"القفزة الأوكروباتية في حمام السباحة".

وقال رودجرز يوم الثلاثاء "سقوط سواريز لم يكن غطس أكروباتي كما أدعى البعض، وكل من شاهد المباراة يعلم ذلك جيدا".

وتابع "الكل يضرب سواريز ويعرقله ثم يدعي أنه يمثل، إنه ليس ممثلا ولكنه صيد سهل للمنافسين ومظلوم من الحكام".

وتراجع ليفربول من قمة الدوري الإنجليزي إلى المركز الخامس بعدما خسر مرتين في الأسبوع الأخير أمام مانشستر سيتي وتشيلسي خارج ملعبه.

وعلق رودجرز "نعم خسرنا المباراتين، ولكن الكل يعلم ما حدث من أخطاء تحكيمية، لن أتحدث كثيرا في هذا الأمر فيكفينا الفخر بالمستوى الذي قدمناه كفريق ولاعبين".

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