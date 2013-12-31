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5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع - من هو الحارس الأفضل في أوروبا بالأرقام؟

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5 أرقام استثنائية من ملاعب العالم هذا الأسبوع...

4 – بفوزه 6-0 علي فولام، هال سيتي ينجح في تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه.

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7 – في لمسته السابعة بعد 34 دقيقة...صامويل إيتو سجل في مرمي ليفربول ليهدي فريقه الفوز 2-1.

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20 – لوكاكو البالغ من العمر 20 عاما يتمكن من تسجيل هدفه ال20 في 2013 وهو الرقم الذي لم يصل إليه في هذا السن إلا ثنائي ليفربول الأسبق أوين وفاولر.

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27 – رصيد أكثر لاعب حقق الفوز في مباريات الدوري الأسباني في 2013 وهو...أندريس إنييستا.

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146 – أكبر عدد من التصديات لحارس مرمي في دوريات أوروبا عام 2013 من نصيب المكسيكي جييرمو أوتشوا حارس أجاكسيو الفرنسي.

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