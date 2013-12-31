سامبدوريا مهتم بضم ديسترو مهاجم روما على سبيل الاعارة

جنوه /أ ش أ/ بدأ نادى سامبدوريا محادثات مع نادى روما على أمل ضم مهاجم نادى العاصمة الايطالية ماتيا ديسترو على سبيل الاعارة فى انتقالات يناير.

ويأمل سامبدوريا بجانب امكانية عودة انطونيو كاسانو الى صفوفه، فى ضم لاعب روما /22 عاما/ لتعزيز خط هجومه من اجل تحسين وضعه فى ترتيب اندية الكالتشيو الايطالى.

وذكرت صحيفة توتوسبورت أن ديسترو ليس هدفا صعبا ويمكن أن تسهل العلاقة الجيدة التى تربط بين ادارة سامبدوريا ووالتر ساباتينى المدير الرياضى لنادى روما فى حسم الصفقة.

يذكر أن الايطالى الدولى شارك فى ثلاث مباريات فقط هذا الموسم فى صفوف روما بعد عودته من اصابة فى الركبة في شهر نوفمبر الماضى. وسجل اللاعب هدفا فى كل مباراة غير ان لم يخض بعد مباراة كاملة منذ عودته من الاصابة.