صراع بين إيفرتون وليفربول على ضم ارتكاز غانا

ليفربول /أ ش أ/ دخل ناديا مدينة ليفربول ليفربول وايفرتون صراعا جديدا حيث يتنافس الناديان على ضم ايمانويل بادو نجم خط وسط نادى اودينيزى الايطالى.

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن نادى ايفرتون تقدم بعرض لضم اللاعب فى موسم الانتقالات الشتوية وذلك بعدما افادت انباء بأن نادى ليفربول كان قد تقدم قبل عدة ايام من ضم اللاعب الغاني 23 عاما.

وأضافت الانباء أن التوفيز مهتم بضم اللاعب فى إطار سعيه لاضافة عمق لخط وسطه لمواصلة مسيرته الناجحة حيث يحتل حاليا المركز الرابع فى ترتبيب البريمير ليج الانجليزى.

يذكر أن بادو شارك فى 11 مباراة بقميص اودينيزى هذا الموسم وسجل هدفا واحدا ،كما شارك كبديل فى مباراتى الدور الحاسم للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم التى حققت فيها غانا الفوز على منتخب مصر فى مجموع المباراتين 7/3.

كان بادو لاعب خط الوسط المدافع انضم لاودينيزى فى عام 2010 قادما من نادى بيريكوم ارسنالس الغانى مقابل 500 الف يورو.