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ألونسو: أتمنى أن يتوج ريال مدريد بدوري الأبطال

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ألونسو: أتمنى أن يتوج ريال مدريد بدوري الأبطال ألونسو: أتمنى أن يتوج ريال مدريد بدوري الأبطال

أعرب تشابى ألونسو لاعب وسط ريال مدريد عن أمله فى أن يتمكن النادى الملكى من تخطى عقبة الدور قبل النهائى لبطولة دورى الابطال وأن يصل للمباراة النهائية ويفوز باللقب هذا الموسم.

وقال ألونسو فى تصريحات لمجلة "كلاب ديل ديبورتيستا" أنه على مدار مسيرته مرت عليه بعض الذكريات الحزينة أبرزها خسارة الدورى فى الاسبوع الاخير حين كان لاعبا فى ريال سوسيداد بجانب خروج ريال مدريد من دورى الابطال فى السنوات الماضية من الدور قبل النهائى ولذلك فهو يأمل فى ان يحقق الفريق اللقب العاشر فى الموسم الحالى.

من ناحية اخرى اشار ألونسو الى أنه يؤمن بأن الانسان يولد كشخصية قيادية ولا يمكن ان تصنع هذه الشخصية القيادية وأعرب عن إعجابه بعدد من الرياضيين خارج مجال كرة القدم مثل مايكل جوردان نجم كرة السلة وفيدرر ونادال نجمى التنس لما يتصفون به من هذه السمات القيادية الغريزية.

وذكر أن الفارو اربيلوا من أقرب اللاعبين اليه خاصة وانهما قضيا فترة طويلة معا فى ليفربول قبل ان يتزاملا فى ريال مدريد كما قضيا فترات طويلة فى صفوف الاسبانى حققا خلالها كثير من الانجازات الكبرى على مستوى كأس العام وبطولة الامم الاوروبية.

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