الصحة: الوزارة ليست ضد الأطباء ونسعى لتلبية مطالبهم

قال الدكتور محمد فتح الله، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ليست منفصلة عن الأطباء، مؤكدًا أن الوزارة تسعى للعمل على تلبية مطالب الأطباء، موضحًا أن مناقشات الكادر، تمت فى حضور كافة النقابات الطبية، وتم التصديق عليها بموافقة الجميع.

مشيرًا، إلى أن الميزانية القادمة للصحة، ستزيد إلى الضعف بعد النص عليها فى الدستور.

واستطرد"فتح الله" فى مداخلة هاتفية لفضائية "المحور"، عبر برنامج "صوت الناس"، اليوم الثلاثاء، قائلا: "لا يصح أن نشكك فى بعضنا، لأننا لسنا ضد الأطباء"، موضحًا أن ما تقوله الدكتورة منى مينا عن دخول الأطباء غير صحيح وكلها أيام، ويعلم الأطباء دخولهم الحقيقية.

وتابع: لابد أن نتكاتف جميعا، بهدف إصلاح المنظومة الطبية فى مصر، والأطباء سيحصلون على 75%من مبلغ 3050 جنيهًا".

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