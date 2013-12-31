رئيس "الثروة الحيوانية": قرار حظر ذبح "عجول البتلو" صائب

اشتعلت أزمة قرار حظر ذبح البتلو، بين وزارة الزراعة، والقصابين "الجزارين".

وقال الدكتور محمد فراج، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بالوزارة، إن قرار الوزير بعدم ذبح عجول البتلو "صائب"، وأن غضب بعض الجزارين ليس معناه أن الجميع يرفضه، وإنما يحاول البعض إعاقة جهود الوزارة".

وأكد فراج، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، وافق على مشروع القرار عندما عرض عليه، وقال حرفيًا "أستطيع فورًا حشد ١٠٠ ألف جزار مؤيدين للقرار"، لكنه الآن يتهم الثروة الحيوانية بافتعال أزمة الجزارين.

وأضاف "فراج"، أن هناك ١٥ يومًا، تفصل اللجنة التى شكلها وزير الزراعة، لاتخاذ القرار الملائم بشأن العجول البتلو الذكور، لافتًا إلى أن الاتجاه الصائب حاليا، هو استمرار تنفيذ قرار وزير الزراعة، بعدم ذبح العجول البتلو الأقل من ٢٥٠ كجم، لأن ذلك ينمى الثروة الحيوانية على المدى البعيد.

كان العشرات من الجزارين، قد اقتحموا مبنى وزارة الزراعة يومى الأحد والاثنين الماضيين، اعتراضاً منهم على القرار الوزارى رقم 1930 لسنة 2013، والخاص بمنع ذبح العجول البتلو الأقل من 250 كجم.

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