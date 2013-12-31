المتمردون يتقدمون نحو جوبا ومشار يستبعد لقاء مباشرًا مع سلفاكير

أعلن النائب السابق لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، الذي يقود تمردًا ضد الرئيس سالفا كير، أن المتمردين يتقدمون نحو جوبا، مستبعدًا لقاء مباشرا مع كير، إلا أنه أرسل وفدا إلى أديس أبابا للتفاوض بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

أعلن النائب السابق لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، الذي يقود تمردا يواجه الجيش منذ أسبوعين في البلاد، أنه أرسل وفدا للتفاوض باسمه إلى أديس أبابا مستبعدا لقاء مباشرا مع الرئيس سالفا كير.

كما استبعد وقف إطلاق النار على الفور، مؤكدا على العكس أن المتمردين يتقدمون “نحو جوبا” عاصمة جنوب السودان.