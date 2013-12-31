أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المتمردون يتقدمون نحو جوبا ومشار يستبعد لقاء مباشرًا مع سلفاكير

Google+ Print
المتمردون يتقدمون نحو جوبا ومشار يستبعد لقاء مباشرًا مع سلفاكير المتمردون يتقدمون نحو جوبا ومشار يستبعد لقاء مباشرًا مع سلفاكير

مشار مع سلفاكير-ارشيفية

أعلن النائب السابق لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، الذي يقود تمردًا ضد الرئيس سالفا كير، أن المتمردين يتقدمون نحو جوبا، مستبعدًا لقاء مباشرا مع كير، إلا أنه أرسل وفدا إلى أديس أبابا للتفاوض بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

أعلن النائب السابق لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، الذي يقود تمردا يواجه الجيش منذ أسبوعين في البلاد، أنه أرسل وفدا للتفاوض باسمه إلى أديس أبابا مستبعدا لقاء مباشرا مع الرئيس سالفا كير.

كما استبعد وقف إطلاق النار على الفور، مؤكدا على العكس أن المتمردين يتقدمون “نحو جوبا” عاصمة جنوب السودان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا