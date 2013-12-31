وسائل طبيعية للحفاظ على بياض الأسنان

تحتاج الأسنان إلى العناية بشكل دائم لحمايتها من التسوس والحفاظ على صحتها وجمالها، ورغم توفر أساليب متطورة لعلاج الأسنان إلى أن الوقاية تبقى الخيار الأفضل للتمتع بابتسامة جميلة تخفي من ورائها أسنان ناصعة البياض.

وينصح الأطباء بإتباع بعض الإجراءات الضرورية للحفاظ على صحة الفم والأسنان والتي لا تحتاج الكثير من الوقت والجهد، وتوفر على الإنسان الكثير من المعاناة في جلسات العلاج لدى أطباء الأسنان، وأورد موقع وايكي هاو مجموعة من هذه الإجراءات.

-1 تناول الخضروات والفواكه

تساعد بعض أنواع الخضروات والفواكه على تخليص الأسنان من بقايا الطعام والبكتيريا ومن أهمها التفاح الذي يحتوي على حمض الماليك المستخدم لتبييض الأسنان وإزالة البقع، بالإضافة إلى الخيار والقرنبيط والكرفس والجزر التي تعد مبيضات طبيعية للأسنان.

-2 شطف الأسنان بالماء

ينصح بشطف الأسنان بالماء بعد تناول الطعام بشكل دائم للتخلص من بقايا الطعام العالقة بينها وخاصة عند عدم إمكانية استخدام فرشاة الأسنان خارج المنزل.

-3 تبييض الأسنان بواسطة الفواكه

تمتلك بعض الفواكه مثل الفراولة خواص تبييض طبيعية للأسنان ويمكن وضع القليل منها بعد تقشيرها على الفرشاة وفرك الأسنان بواسطتها.

-4 تناول الأجبان

تشير الدراسات أن تناول كمية صغيرة من الجبنة بعد وجبات الطعام تساعد على منع تسوس الأسنان وتعزيز قوة ميناء السن، كما يفيد كل من الحليب واللبن الرائب في الحفاظ على صحة الأسنان لاحتوائهما على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور والمعادن الأساسية.

-5 تنظيف الأسنان

بطبيعة الحال فإن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الأسنان هي تنظيفها باستعمال الفرشاة والمعجون كما ينصح باستخدام الخيط للتخلص من بقايا الطعام العالقة فيما بينها.

-6 استخدام صودا الخبيز

تعد صودا الخبيز من أفضل المبيضات الطبيعية للأسنان بالإضافة إلى أنها تساعد على تنظيفها حيث استخدمت لهذا الغرض لعدة قرون وحتى قبل اختراع معاجين الأسنان، ويفضل تنظيف الأسنان بواسطة عجينة من الصودا مع الماء مرة إلى مرتين أسبوعياً.

7 -مضغ علكة خالية من السكر

يساعد مضغ العلكة على منع الترسبات على الأسنان ويزيد من إنتاج اللعاب الذي يعد مطهر طبيعي للفم، ويفضل أن لا تحتوي العلكة على أي محليات أو سكريات بالإضافة إلى عدم مضغها لوقت طويل.