أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

بالصور:إطلالات عارضة الأزياء البرازيلية Alessandra Ambrosio

Google+ Print
بالصور:إطلالات عارضة الأزياء البرازيلية Alessandra Ambrosio بالصور:إطلالات عارضة الأزياء البرازيلية Alessandra Ambrosio

عرفت Alessandra Ambrosio كواحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، وعلى الرغم من تألقها في عروض "فيكتوريا سيكريت"، إلا أنها أيقونة من أيقونات الموضة أيضاً، وبما أنها أم لطفلين تحتاج Alessandra إلى ارتداء الأزياء اليومية المريحة لتؤدي مهامها اليومية كأم.
تعتمد عارضتنا الأنيقة الإطلالات البسيطة بالجينز غالباً، وتختاره بألوان مختلفة، منها: الأحمر، والرمادي، والوردي، لتحافظ على تجدد إطلالاتها على الدوام، كما تختار بعض الفساتين القصيرة لتحصل على لوك ناعم ومختلف.
في إطلالاتها على السجادة الحمراء، تختار Alessandra Ambrosio الفساتين الناعمة والمميزة، لتكون محط الأنظار في كل ظهور لها، حيث كانت إطلالتها بفستان أصفر براق من تصميم ايلي صعب واحدة من الإطلالات التي علقت بذاكرتنا، وكذلك إطلالتها بفستان فضي طويل من "Cavalli" على السجادة الحمراء من مهرجان "كان" السينمائي، ولكن يبدو أن اللون الأبيض هو المفضل لديها، إذ شوهدت متألقة بفساتين بيضاء جميلة في عدة مناسبات.
شاهدي إطلالات عارضة الأزياء البرازيلية Alessandra Ambrosio المتنوعة على السجادة الحمراء وفي إطلالاتها اليومية.

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي