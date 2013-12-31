الشرطة الروسية تعتقل العشرات بعد تفجيري فولجوجراد الانتحاريين

اعتقلت الشرطة الروسية العشرات، الثلاثاء، في مداهمات بمدينة فولجوجراد بعد تفجيرين وقعا في أقل من 24 ساعة أديا لمقتل 33 شخصا، وأثارا مخاوف أمنية قبل استضافة البلاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين سلطا الضوء على هشاشة الوضع الأمني وأثارا مخاوف من هجمات قد يشنها الإسلاميون المتشددون الذين دعاهم زعيمهم إلى منع روسيا من استضافة الأولمبياد.

ووضع مشيعون باقات زهور في موقع التفجير الانتحاري الذي نسف الحافلة.

وأعلنت السلطات مقتل مساعد لممثل الادعاء في داغستان في انفجار سيارة ملغومة، الثلاثاء، كما قتل شخصان في تفجير بالإقليم في وقت متأخر، الإثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أندريه بليبتشوك على شاشة التليفزيون إن نحو 5200 من أفراد الشرطة والداخلية انتشروا في فولجوجراد في إطار عملية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن 87 شخصا اعتقلوا بعدما قاوموا الشرطة ولم يقدموا أوراق إثبات شخصية أو وثائق تسجيل سليمة، وأن بعضهم كان بحوزته أسلحة، وأظهرت لقطات عرضها التليفزيون الشرطة وهي تدفع برجال ناحية حائط لكن لم تظهر إشارة على صلتهم بالتفجيرات أو الاشتباه بأنهم يخططون لهجمات مقبلة.