السودان يعلن استعداده لاستقبال لاجئين من الجنوب

أعلنت دولة السودان استعدادها لاستقبال لاجئين من دولة جنوب السودان، بينما أبدت حكومة جنوب كردفان قلقها إزاء توتر الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وقال المفوض العام للعون الإنساني، سليمان عبد الرحمن، إن اللجنة الفنية للعون الإنساني بحثت مع لجنة أمن ولاية جنوب كردفان الوضع الإنساني على الحدود بين الدولتين، وموقف تدفق اللاجئين من جنوب السودان على المناطق الحدودية.

وأوضح أن الجهات المختصة بالعمل الإنساني شرعت في وضع التدابير الأولية لاستقبال الجنوبيين الفارين من المناطق التي تشهد صراعات، ووضع الاحتياطات اللازمة لتقديم الخدمات الضرورية.

وأضاف «عبد الرحمن» أنه سيتم إجراء الإحصاءات لكل اللاجئين الجنوبيين، ووضعهم في مناطق آمنة، تمكن الجهات العاملة من تقديم العون لهم حتى ينتهي الوضع الحالي ويعودوا إلى بلادهم، وأشار إلى أن اللجنة الفنية قامت بزيارات مماثلة لولايتي النيل الأبيض وسنار.

وأعرب والي جنوب كردفان، آدم الفكي، قلقه إزاء توتر الأوضاع الأمنية على المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان، وتأثر الولاية بنشاطات عسكرية لقوات الجبهة الثورية، وقال إن لجنة أمن الولاية وضعت تدابير أمنية للسيطرة على تلك المناطق، للحد من نشاط تلك الحركات.