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«عباس»: ضم إسرائيل غور الأردن «خط أحمر لن نسمح بتجاوزه»

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«عباس»: ضم إسرائيل غور الأردن «خط أحمر لن نسمح بتجاوزه» «عباس»: ضم إسرائيل غور الأردن «خط أحمر لن نسمح بتجاوزه»

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مساعي إسرائيل لضم مستوطنات غور الأردن في الضفة الغربية «خط أحمر لن نسمح بتجاوزه».

وأضاف «عباس» أن «لجنة في الإسرائيلية أعلنت أنها قررت ضم غور الأردن، وإذا أقدموا على ذلك، فلن نسمح لهم، وسيكون لكل حادثة حديث»، وأوضح أن هذه أرضنا وستبقى فلسطينية وأنها «خط أحمر لا يمكن تجاوزه».

كانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أقرت، مساء الأحد، مشروع قانون يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، وأيد 8 وزراء من أعضاء اللجنة مشروع القانون فيما عارضه 3 آخرون، بينهم وزيرة العدل تسيبي ليفني، التي تتولى رئاسة الفريق الإسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين.

يأتي إقرار القانون عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، هذا الأسبوع إلى المنطقة لبحث مفاوضات السلام بين الجانبين التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي.

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