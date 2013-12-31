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نادي الأسير: قوة إسرائيلية تقتحم سجن ريمون بـ«الكلاب المتوحشة»

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نادي الأسير: قوة إسرائيلية تقتحم سجن ريمون بـ«الكلاب المتوحشة» نادي الأسير: قوة إسرائيلية تقتحم سجن ريمون بـ«الكلاب المتوحشة»

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوة من الوحدات الخاصة الإسرائيلية المعروفة باسم «النحشون» اقتحمت في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، باقتحام قسم رقم 2 في سجن ريمون الإسرائيلي، واعتدت على الأسرى، وقامت بتفريغ القسم بأكمله منهم، ما أشاع حالة من الاستنفار بين الأسرى في الأقسام الأخرى.

وأفاد النادي في بيان له، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، بأن قوة «النحشون» الإسرائيلية استخدمت في هجومها على الأسرى «الكلاب المتوحشة» والأسلحة الأوتوماتيكية، وقامت بنقل أسرى القسم البالغ عددهم 120 أسيرًا إلى سجون نفحا وعسقلان والنقب، دون السماح لهم بأخذ أغراضهم الشخصية.

واتهم نادي الأسير في بيانه السلطات الإسرائيلية بارتكاب «عملية انتقامية من أسرى ريمون، لإرضاء الشارع الإسرائيلي، لا سيما بعد خروج الدفعة الثالثة من الأسرى».

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