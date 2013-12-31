ريك مشار يعلن توجهه مع قواته إلى جوبا للسيطرة عليها

نفى نائب رئيس جنوب السودان المقال وزعيم المتمردين، رياك مشار، الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن توجهه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتفاوض مع «سيلفاكير»، معلنًا تقدم أنصاره للسيطرة على العاصمة جوبا.

كان وزير خارجية جنوب السودان، بارنابا ماريال بنجامين، قال لـ«رويترز» إن حكومة بلاده سترسل وفدًا إلى محادثات السلام التي ستجرى في إثيوبيا، وقالت الحكومة الإثيوبية إن زعيم المتمردين رياك مشار سيرسل أيضا فريقًا للمحادثات.

وأضاف أن الرئيس «سيلفاكير» لن يقتسم السلطة مع مشار لأنه شن انقلابًا ضد زعيم البلاد.