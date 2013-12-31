مدينة إندونيسية تحظر احتفالات رأس السنة بأمر رسمي

حذرت السلطات في عاصمة مقاطعة آتشيه الإندونيسية السكان، الثلاثاء، من الاحتفال برأس السنة الجديدة في الشوارع، حيث وصفتها بالخطيئة.

وتفرض المقاطعة الشريعة الإسلامية وفقًا لحالة خاصة بها منحتها إياها الحكومة المركزية.

وقال رضا كاميلي، قائد الشرطة الدينية في باندا آتشيه، «نشرنا 150 شخصًا لمنع الناس من التجمع وإشعال الألعاب النارية والنفخ في المزامير والأبواق ليلة رأس السنة».

وأفاد بأن رجاله تمكنوا من ضبط الآلاف من الألعاب والمفرقعات النارية خلال مداهمات في الأيام القليلة الماضية. كما تم تحذير الفنادق من تنظيم حفلات موسيقية ليلة رأس السنة الجديدة.

وتقول إليزا سعد الدين جمال، نائبة رئيس بلدية باندا آتشيه، إن الناس الذين يريدون الاحتفال برأس السنة بإمكانهم الخروج من المقاطعة.