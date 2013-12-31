كيف يمكن علاج الاستجماتزم المصاحب للمياه البيضاء؟

يسأل أحد القراء، أعانى من الإصابة بمرض الاستجماتزم والمياه البيضاء أيضا، مما تسبب فى ضعف شديد فى الإبصار فكيف يمكن علاجه؟

أجاب الدكتور عاصم زهران، استشارى جراحة العيون وضعف الإبصار، وزميل المجلس العالمى للعيون، قائلا إنه رغم التطور المذهل فى عمليات المياه البيضاء واستخدام الموجات الصوتية "الفاكو" فى إجراء عمليات المياه البيضاء من فتحة دقيقة لقرنية العين وحقن عدسات مرنة داخل العين، والتى تجنب مضاعفات الجراحة التقليدية، والتى كان أهمها وجود الاستجماتزم المرتفع بعد العملية التى تم إجراؤها بالجراحة العادية، مشيرا إلى أن الحالات التى تكون فيها القرنية تعانى من الاستجماتزم والتى يكون فيها انبعاج فى شكل القرنية، مما يؤدى إلى ضعف الرؤية واحتياج المريض إلى ارتداء نظارة طبية، بالإضافة إلى علاج الاستجماتزم لأنه حتى عام 2009 لم يكن قد تم اختراع عدسات تزرع داخل العين لعلاج الاستجماتزم والتى تعالج حتى 3 درجات فقط من الاستجماتزم الموجود فى القرنية، ولكن سعرها لا يقل عن 3000 جنيه، وهى عدسات أحادية البؤرة، وهى لا ترى إلا الأشياء البعيدة فقط.

وأضاف دكتور عاصم، أن هناك طريقة مستحدثة، قام باستخدامها منذ عام 2003 لعلاج الاستجماتزم القرنى المصاحب للمياه البيضاء حتى 6 درجات، موضحا أن ذلك يكون عن طريق إجراء عملية المياه البيضاء بـالموجات الصوتية "الفاكو" من خلال فتحة فى الاتجاه الذى يكون انبعاج القرنية مرتفعا "فى حالة المياه البيضاء نستأصل عدسة العين ويتم زراعة عدسة صناعية بديلة داخل العين ومن نفس الفتحة يتم زراعة هذه العدسة البديلة"، مما يقلل من انبعاج القرنية فى هذا الاتجاه، ويتم عمل فتحتين فى الاتجاه العمودى والذى يمثل أقل انبعاجا فى القرنية، ويتم أخذ غرز فى هذين الفتحتين يختلف عددها مع الدرجة المطلوب إصلاحها فى الاستجماتزم كلما زاد درجة الاستجماتزم يتم زيادة حجم الفتحة مع زيادة عدد الغرز مع اختلاف درجة شد الغرز، مما يؤدى إلى زيادة الانبعاج فى هذا الاتجاه، ويتم متابعة المريض لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم الالتئام الكامل مع إزالة هذه الغرز من قبل الطبيب وحاليا يتم زراعة عدسات متعددة البؤر داخل العين بعد عمليات المياه البيضاء وتتميز برؤية البعيد والقريب، ولكن لم يتم ابتكار نوع منها يعالج الاستجماتزم، ولذلك لا يتم زرعها فى المرضى الذين يعانون من الاستجماتزم القرنى، وقد تم فى العام الماضى استخدام هذه الطريقة لعلاج الاستجماتزم مع زراعة عدسات متعددة البؤرة، وقد أدت إلى نتائج باهرة مما يفتح أمل جديد لمن يعانون من الاستجماتزم القرنى والمياه البيضاء.

وأكد أن المريض يستطيع بعد إجراء العملية ممارسة حياته العادية ثانى يوم من إجراء العملية.

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