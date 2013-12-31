شركات المحمول تترقب موقف مجلس الوزراء من الرخصة الرابعة

حالة من الترقب تسود بين مشغلى شركات المحمول بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى عقد برئاسة الوزير المهندس عاطف حلمى، والذى قرر فيه تحويل ملف الرخصة الموحدة للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على المجلس الوزارى لاتخاذ قرار نهائى بشان هذا الأمر.

واعتبرت مصادر فى شركات المحمول، أن قرار مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتحويل ملف الرخصة المتكاملة إلى اللجنة الاقتصادية، بمثابة "رمى الكرة فى ملعب مجلس الوزراء".

وأوضحت المصادر- التى فضلت عدم ذكر اسمها فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"- أن هناك العديد من النقاط التى لم يتم التوافق عليها على حد قولهم، أهمها مشكلة الترابط، حيث يوجد سعران للترابط بالسوق الأول حدده الجهاز، ولا توافق عليه الشركات، والقضاء أكد عدم أحقية "تنظيم الاتصالات" فى تحديد أسعار الترابط.

وأشار إلى وجود سعر آخر للترابط تحدده الشركات، ولا يعترف به الجهاز، وأن إجمالى الفروق السعرية فى هذه المشكلة لجميع المشغلين تخطت المليار جنيه، ما يفتح باب التساؤلات عن السعر الذى يمكن أن يبدأ به المشغل الجديد، وكيفية تحديد أسعار الترابط مع المشغلين الآخرين، وما إذا كان سيتم تطبيق السعر المحدد من الجهاز أم سعر المشغلين الحاصلين على حكم قضائى.

وبالنسبة لموقف اتصالات مصر فقد أشارت المصادر لبيان "تنظيم الاتصالات"، على أن يعمل المشغل الوطنى واتصالات على حل المشكلة فيما بينهما.

وأكدت المصادر إلى اختلاف الموقف بالنسبة لشركة اتصالات، لاسيما أن "فودافون وموبينيل" حصلا على حكم قضائى، ولديهما اتفاقية مع المصرية للاتصالات، وذلك بعكس موقف اتصالات.

وقالت المصادر "من الأجدر حسم الرخصة فى وجود حكومة منتخبة، حتى يتسنى محاسبتها، وليست حكومة انتقالية، إذ إنه قرار مصيرى يجب أن يكون مدروسا.

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