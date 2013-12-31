مطاحن شمال القاهرة: حققنا فائض 28.5 مليون جنيه فى الـ3 أشهر الأخيرة

اعتمد المحاسب مجدى الشاطر، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة حققت فى الـ3 أشهر الأخيرة (1/7/2013 -30/11/2013) فائضا قدره 28.5 مليون جنيه، مقابل حوالى 21 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وكشف مجلس إدارة الشركة فى اجتماعه أمس أن الفائض بلغ معدل تطوره 137%، مقابل فائض مستهدف قدره 14.3 مليون جنيه لنفس الفترة بمعدل تحقيق هدف نحو 199%.

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