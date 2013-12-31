لبنان يمدد عقد إدارة شبكة محمول مع أوراسكوم للاتصالات المصرية

أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة المصرية، تسلمها إخطارا من وزارة الاتصالات اللبنانية، يقضى بتمديد عقد إدارة شبكة اتصالات الهاتف المحمول اللبنانية "ألفا" ابتداءً من 1 يناير حتى 31 مارس 2014.

وقالت الشركة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن شروط التمديد لم تتغير عما كانت عليه فى العقد السابق وأنها ملتزمة بتأدية دور إيجابى فى تطوير قطاع الاتصالات المتنقلة فى لبنان، على الرغم من المدة القصيرة لهذا التمديد.

وأضافت أوراسكوم للاتصالات أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات اللبنانية بمواصلة سياسة النمو فى شبكة ألفا التى استلمت إدارتها عام 2009.

وشركة أوراسكوم للاتصالات تملك وتدير استثمارات فى مجال الهاتف المحمول فى الشرق الأوسط وكوريا الشمالية وباكستان.

وتمتلك الحكومة اللبنانية شركة "ألفا"، حيث تأسست عام 1994، كأول مشغل اتصالات يطرح شبكة خلوية فى البلاد، موفرة بذلك خدمات الخلوى على الأراضى اللبنانية فى بداية التسعينات.

وتقدم الشركة خدماتها لما يزيد على 1.85 مليون مشترك، وتغطى شبكتها 99% من لبنان.

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