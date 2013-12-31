وزارة التخطيط تطلق دليل المواطن للخطة الاستثمارية فى جميع المحافظات

أطلقت وزارة التخطيط، اليوم، على بوابتها الإلكترونية دليل المواطن للخطة الاستثمارية للدولة خلال العام الحالى، والذى يتضمن مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة المحافظات، ويضم كافة البيانات والإحصائيات والمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والمقرر الانتهاء منها قبل يونيو 2014.

ويتضمن الدليل ملفا مستقلا لكل محافظة من محافظات الجمهورية، يشمل المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى الحالى 13/2014 بمختلف مناطق المحافظة، والتكلفة المرصودة لها من قبل الدولة، بالإضافة إلى بيانات إحصائية حول كل محافظة، من حيث عدد السكان ومعدلات النمو والفقر والبطالة بها، كما تتضمن القيمة الإجمالية للاستثمارات بالمحافظة فى كافة القطاعات، وذلك استكمالا للبوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية، والتى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة تروس مصر للتنمية، مطلع الشهر الجارى.

من جانبه، اعتبر الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن هذا الإطلاق يعد أحد الخطوات المهمة التى قامت بها الوزارة مؤخرًا، وهو خطوة أولى ستتبعها خطوات على طريق تطوير منظومة التخطيط المصرية، ودعمها بأحدث القدرات التكنولوجية لتكون نواة لتكامل جهود الدولة والمجتمع على طريق التنمية، مؤكدًا إتاحتها لبيانات حول المشروعات الاستثمارية التنموية فى محافظات الجمهورية على هذه البوابة، بحيث تسمح للمواطن ولمنظمات المجتمع المدنى بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات.

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