ننشر قائمة حركة التعيينات الجديدة بشركة الحديد والصلب المصرية

وافق المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على إقرار ترشيح بعض العاملين بالشركة للتعيين فى وظائف قيادية شاغرة بالهيكل التنظيمى للشركة.

جدير بالذكر أن الشركة تضم قرابة 12 ألف عاملة وعاملة فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والإدارية.

وقد حصل "اليوم السابع" على قائمة بالتعديلات فى الهيكل التنظيمى، وهى كالتالى: المهندس على مصرى على سعيد رئيسا لقطاعات درفلة الشرائط، صلاح منصور مزيد كبير فنيين إنتاج الحديد، مجدى صليب مترى وحنفى مرسى محمود بمنصب كبير فنيين إنتاج الحديد، ممدوح شافعى محمد كبير وفتحى عبد الحميد على بمنصب كبير فنيين صيانة ميكانيكية بقطاع صيانة الحديد، خلف الله صدقى عمر كبير فنيين صلب ويكلف بالعمل بقطاع صيانة الصلب، محمد الطاهر عبد الغفار كبير فنيين صيانة الصلب بقطاع صيانة الصلب، المهندس ميخائيل حزقيال جبرائيل مديرًا عامًا لصيانة درفلة الألواح والصاج بقطاع درفلة الألواح والصاج.

المهندس فايف حشى بخيت مديرًا عامًا للشئون الفنية، المهندس محمد محمد مصطفى جعفر مديرًا عامًا لصيانة درفلة القطاعات الخفيفة والمتوسطة بقطاع درفلة القطاعات الخفيفة والمتوسطة، محمد عبدالتواب دسوقى كبير فنيين مدرفلات، عيد محمود عبد إبراهيم كبير فنيين شرائط، عبدالعال محمد عبدالحرمن كبير فنيين شرائط ويكلف بالعمل بقطاع صيانة الشرائط، المهندس محمود السيد محمود غريب كبير مهندسين بالإدارة العامة لتشغيل وصيانة نقل الأفراد بقطاع النقل، عبدالستار فتوح بكر كبير فنيين قوى ميكانيكية بقطاع القوى الميكانيكية، محمد نور الدين مصطفى كبير فنيين نقل وحركة بقطاع النقل، محمد عبدالعظيم خليل كبير فنيين قوى كهربائية بقطاع القوى الكهربائية.

عبدالعزيز منتصر رضوان كبير فنيين قوى كهربائية بقطاع القوى الكهربائية وكيف بالعمل بالعمل بقطاع الأجهزة والاتصالات، محمود محمد عبدالقادر كبير فنيين أجهزة بقطاع الاجهزة والاتصالات، المهندس ابو الفتوح حامد مديرا عامًا لورش المطروقات والمشغولات المعدنية بقطاع انتاج قطع الغيار، المهندس فتحى إبراهيم محمد، مديراً عامًا لتخطيط الورش بقطاع التخطيط وتصميم قطع الغيار، حازم حسن محمد والمتولى نصر على وأبو سريع رجب سليمان بمنصب كبير فنيين إنتاج قطع الغيار بقطاع إنتاج قطع الغيار، ويكلف أبو سريع بالعمل بقطاع الصيانة المركزية والإصلاح.

الحسينى محمود الشناوى كبير فنيين إنتاج قطع الغيار بقطاع إنتاج قطع الغيار ويكلف بالعمل بقطاع صيانة الصلب/ قطاعات الصلب، المهندسة ممنى جرجس اسطفالوس مديرًا عامًا لشئون البيئة للمرافق والخدمات والكهرباء والأجهزة والطاقة والورش بقطاع شئون البيئة، عبدالمنعم أحمد محمد كبير مراقبى مخازن بقطاع المخازن، سالم أحمد على ضيف كبير مشرفى خدمات اجتماعية بالادارة العامة للخدمات الاجتماعية ويتولى الاشراف على إدارة التغذية، نبيل ميخائيل مجلى كبير فنيين معامل ويكلف بالعمل بقطاع صيانة الحديد / قطاعات انتاج الحديد، سليم عوض جرجس كبير فنيين معامل ويكلف بالعمل بقطاع النقل / قطاعات المرافق والخدمات، إبراهيم موسى إبراهيم كبير فنيين معامل ويكلف بالعمل بقطاع القوى الميكانيكية/ قطاعات المرافق والخدمات.

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