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مسئول بقطاع الأعمال: كبار تجار الأرز يخزنون الشعير تمهيدًا لتصديره

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مسئول بقطاع الأعمال: كبار تجار الأرز يخزنون الشعير تمهيدًا لتصديره مسئول بقطاع الأعمال: كبار تجار الأرز يخزنون الشعير تمهيدًا لتصديره

قال عادل شبيب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن محمد أبو شادى وزير ، طرح مناقصة لتوريد المكرونة لتصرف للمستحقين للحصص التموينية الشهرية على البطاقات، للتغلب على مشاكل توفير الأرز، فى حين أنه يوجد أرز شعير لدى بعض كبار تجار الأرز الموجه للتصدير.

وأوضح شبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر الأرز التموينى اليوم 2750 جنيه من أرض المضرب بخلاف تكلفة النقل والتعبئة والمقاول والمصاريف الإدارية، وقرار محمد أبو شادى وزير التموين لتقليل نسبة الكسر من 12% إلى 5% سيؤدى لزيادة سعر الطن 300 جنيه زيادة، على الرغم أن نسبة الكسر 12% مرضية للمواطن لأنها تكون غير ملحوظة.

يذكر أن نسبة الكسر، هى نسبة عدم اكتمال جودة أو وجود كسور فى حبة الأرز، والنسب العالمية تتراوح بين 5 إلى 12%.

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