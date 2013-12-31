عمرو عبدالحميد نافيا حواره مع "السيسي": لقاؤه شرف لأي إعلامي.. وفوجئت بالخبر

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 31-12-2013 14:10

نفى الإعلامي عمرو عبدالحميد، ما تردد حول إجرائه حوارًا مسجلاً مع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، في أولى حلقاته ببرنامجه "الحياة اليوم" على قناة "الحياة".

وقال الإعلامي عمرو عبدالحميد، "أتعمد عزل نفسي عن الإنترنت عندما أكون على سفر في إجازة.. اليوم خرجت من الطائرة وفوجئت بأخبار على مواقع عديدة عن العبد لله.. اللهم اجعله خيرًا".

وأضاف عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "إن السعي لإجراء حوار مع الفريق السيسي طموح مشروع لأي إعلامي، وبالطبع سأكون سعيدًا جدًا إن تحقق لي ذلك، لكني فوجئت بما نشر اليوم بهذا الخصوص".