القناة الخامسة تكشف مغالطات قناة "الجزيرة" بـ "صراحة"

كتب : انتصار حسني الثلاثاء 31-12-2013 14:20

قررت القناة الخامسة بالإسكندرية التابعة لقطاع القنوات الاقليمية إنتاج برنامج جديد يكشف المغالطات التى تذيعها قناة الجزيرة. البرنامج بعنوان (بصراحة) ويتناول ما تعرضه قناة "الجزيرة" من موضوعات ومعلومات مغلوطة وإشاعات تمس الأمن القومى المصري أحياناً، بحيث يقوم البرنامج بتصحيح هذه الأخبار الكاذبة بكل موضوعية من خلال ضيوف البرنامج من الشخصيات السياسية والعامة، والبرنامج من إعداد إبراهيم رسلان وتقديم طارق الحداد، وإخراج أمانى أبوالفتوح، ويذاع على قناة إسكندرية يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الـ 3 عصراً.