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"راديو هيتس" تحتفل مع جمهورها من الشارع استقبالا للعام الجديد

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"راديو هيتس" تحتفل مع جمهورها من الشارع استقبالا للعام الجديد "راديو هيتس" تحتفل مع جمهورها من الشارع استقبالا للعام الجديد

كتب : سهيلة حامد منذ 16 دقيقة

تقدم إذاعة "راديو هيتس"، وهي إحدى إذاعات النيل، على تردد 88.2 إف إم محتوى مختلف من نوعه لجمهورها بمناسبة العام الميلادي الجديد، وذلك من خلال كافة برامجها على مدار اليوم.

بدأت الإذاعة الاحتفال، منذ صباح اليوم، من خلال "ابدأ يومك "مع زهرة رامي، حيث تقوم خلال البرنامج بالنزول للاحتفال مع الجمهور في شوارع القاهرة من خلال شخصية "ماما نويل" التي تبهر بها المشاركين معها.

وفي الثالثة عصرًا، يقدم مذيعو "الزحمة أحلى" تامر عادل، باسم كميل ومنة عامر، حلقة مختلفة خاصة بالتوقعات والأبراج في 2014 مع الباحثة في علم الفلك ناتالي سمير، بالإضافة إلى تقديم فقرات مميزة بالبرنامج في تلك الحلقة.

وفي السابعة مساءً، تقدم عايدة سعودي من خلال برنامجها "ستوديو هيتس" حصاد خاص بـ2013 و تشارك جمهورها حصاد راديو هيتس في هذا العام، والبرنامج من إعداد هاجر جميل.

وتستمر راديو هيتس في تقديم يومًا مميزًا بمناسبة العام الجديد لجمهورها، حيث يذيع برنامج "pumping beats" محتوى موسيقي مختلف للجمهور وذلك من 11مساء و حتى الثالثة من صباح اليوم التالي.

كما تقدم الإذاعة فكرة مبتكرة طوال اليوم تتناول تنبيه بالدول التي تبدأ العام الجديد قبل بشكل مختلف، ويبدأ التنبيه منذ الثانية عشرة ظهرًا، وإذاعة مجموعة من اللقاءات مع ألمع نجوم 2013 على مدار اليوم.

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