محافظ القاهرة يفتتح نزلة كوبرى عزبة النخل بتكلفة 18 مليون جنيه

افتتح الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، نزلة كوبرى عزبة النخل، والذى يربط حى المطرية بحى المرج، بالمرور أعلى مترو الأنفاق، بما يساهم فى تخفيف الضغط المرورى على الطريق السطحى، للقادم من شارع عين شمس إلى الدائرى، ويبلغ طوله 250م بتكلفة تقدر بحوالى 10ملايين جنيه، بخلاف 8ملايين جنيه، قيمة تحويل خطوط المياه بقطر 150، 200 300، 400، 500، 600 مم لتعارضها مع أعمدة وقواعد الكوبرى.

وصرح سعيد بأن إنشاء هذا الكوبرى هو جزء من مشروع حيوى، وهام هو مشروع محور مؤسسة الزكاة، والذى يربط ما بين الدائرى بالمرج وصولاً إلى مسطرد، وترعة الإسماعيلية ويربط بين أحياء المرج والمطرية وعين شمس، بتكلفة تقدر بحوالى 150مليون جنيه، بخلاف تحمل المحافظة قيمة شراء أرض تبلغ 10أفدنة بالمؤسسة العقابية وإنشاء عمارات سكنية وتخصيصها لسكان ثلاث بؤر عشوائية، كانت تحتل وسط المحور تم إزالتها وتسكين أهلها والبالغ عددهم 460 أسرة، و70 محل.

كما تفقد المحافظ شارعى عبد الله رفاعى، ومحمد نجيب والذين كانا رشاحين وتم تحويلهم إلى محاور عرضية تربط مناطق المرج بالطريق الدائرى وصولاً إلى محافظة القليوبية.

وطلب المحافظ من د. عواد على رئيس حى المرج، سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والإنارة والتخطيط المرورى للمحورين خلال أسبوعين على أن يتم افتتاحها رسمياً، ويبلغ طول شارع عبد الله الرفاعى 2كم بعرض 20 مترا، تقريباً بتكلفة تبلغ 4ملايين جنيه، بخلاف أعمال الإنارة والطلاء.

أما شارع محمد نجيب، بطول حوالى 3كم، فقد تم تحويله من رشاح إلى طريق رئيسى بعرض حوالى 40 مترا بعد إنشاء 3محطات صرف صحى تم نقل الصرف الصحى إليها وينقل الحركة المرورية من الدائرى إلى محور مؤسسة الزكاة.

وطالب المحافظ رئيس الحى باستكمال المحاور الهامة ورفع كافة الإشغالات والسيارات المتروكة بالشوارع.

رافق المحافظ فى جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس الحى وعدد من قيادات شركة المقاولون العرب المنفذة لمحور توسعة الزكاة والكبارى، ومحور محمد نجيب.

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