"الزراعة": السيطرة على تجارة السوق السوداء ومافيا الأسمدة بالمحافظات

قال الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم توفير المقررات السمادية بجميع الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، للمحاصيل الزراعية الشتوية ولا توجد مشاكل أسمدة، مؤكدا أن لجان المتابعة التابعة للوزارة تواصل عملها على رقابة وتوزيع الأسمدة والتقاوى وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق والنيابة الإدارية.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لأول مرة تم السيطرة على تجارة السوق السوداء ومافيا الأسمدة من خلال الغرف المركزية ولجان المتابعة بالمحافظات، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، بالجمعيات لضمان وصولها للمحافظات، قائلا: "لا ارتفاع فى أسعار الأسمدة وأن شيكارة السماد تباع بأسعارها الثابتة، بما يضمن وصولها للمزارع الصغير لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى النيابة".

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة: "لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير يشعر الفلاح بتوفير مستلزماته الإنتاجية سواء كانت سماد أو تقاوى"، مؤكدا على تشكيل لجنة فنية للإشراف على مراقبة عمل المديريات الزراعية، وإعداد تقرير أسبوعى يتم عرضه على الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة عن أداء العاملين بمديريات الزراعة، خصوصا المتعاملين مع الفلاحين.

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