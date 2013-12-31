"الأوقاف" تبسط سيطرتها على المساجد التابعة لـ"الجمعية الشرعية" و"أنصار السنة المحمدية"

كتب : وائل فايز منذ 10 دقائق

قررت وزارة الأوقاف، بسط سيطرتها على المساجد التابعة للجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية وأهل القرآن. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، طبقا للخطاب الوارد من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن التحفظ على بعض الجمعيات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، على إيفاد خطبائها وأئمتها إلى المساجد التابعة لهذه الجمعيات ابتداء من الجمعة القادمة حيث يخطب الدكتورمحمد أبو زيد الأمير، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة وعضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة تخصص الفقه بمسجد الجلاء برمسيس المقر الرئيسي للجمعية الشرعية الرئيسة، ويخطب الشيخ صلاح الدين نصار خطيب الجامع الأزهر الأسبق بمسجد التوحيد بعابدين المقر الرئيس لجماعة أنصار السنة.